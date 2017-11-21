Но гриппа пока нет.

В Пермском крае достигнут эпидемический порог по ОРВИ. За неделю с 13 по 20 ноября зарегистрирован 18 051 случай заражения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Вирусов гриппа пока обнаружено не было.

В регионе за счет бюджета привит 1 миллион жителей, в том числе более 400 000 детей. За счет средств работодателей прививки поставили 45 000 человек.

По данным санврачей Ямала и Зауралья распространение ОРВИ не достигло эпидпорога в этих регионах. Получить оперативные данные в ведомствах других уральских регионов не удалось.