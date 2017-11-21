ОНФ и Минприроды.

Экологический рейтинг российских городов-2017 возглавили Набережные Челны, Казань и Воронеж. Уральские города в ТОП-10 списка, составленного ОНФ и Минприроды, не вошли, передает "Уралинформбюро".

Ханты-Мансийск в рейтинге занял 17-е место, Пермь - 29-е, Челябинск - 34-е, Курган - 36-е, Екатеринбург - 54-е, Салехард - 59-е, Тюмень - 60-е.

Экологический рейтинг российских городов составляется с 2013 года. В этом году в него вошли 103 города - региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тысяч человек.

Формируется список по семи ключевым категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориях.