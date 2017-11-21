×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Города Урала остались за пределами ТОП-10 экологического рейтинга Сегодня в 15:20

  • Текст

ОНФ и Минприроды.

Экологический рейтинг российских городов-2017 возглавили Набережные Челны, Казань и Воронеж. Уральские города в ТОП-10 списка, составленного ОНФ и Минприроды, не вошли, передает "Уралинформбюро".

Ханты-Мансийск в рейтинге занял 17-е место, Пермь - 29-е, Челябинск - 34-е, Курган - 36-е, Екатеринбург - 54-е, Салехард - 59-е, Тюмень - 60-е.

Экологический рейтинг российских городов составляется с 2013 года. В этом году в него вошли 103 города - региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тысяч человек.

Формируется список по семи ключевым категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориях.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×