Вместо подготовки к соревнованиям.

В Санкт-Петербурге разгорается скандал с уборкой туалета юными гимнастками. Как рассказала в своем блоге уполномоченный по правам ребенка в культурной столице Светлана Агапитова, заведующая отделением художественной гимнастики местной спортшколы заставила 10-летних девочек отмывать общественный туалет от фекалий. Для уборки она прервала тренировку гимнасток, которые готовились к соревнованиям, передает "Уралинформбюро".

"Вдохновенно репетировали групповой номер, уже надев костюмы для выступления. И тут появилась заведующая отделением художественной гимнастики, которая сняла всю команду из шести человек с тренировки и отправила мыть туалет. Оказалось, что там кто-то сходил мимо, причем настолько мимо, что фекалиями были измазаны и унитаз, и пол. Вахтер заявила, что не намерена убирать за всеми и выдала спортсменкам туалетную бумагу, которую обычно не допросишься. И сколько девочки ни уверяли, что к этому безобразию они не имеют никакого отношения, заведующая стояла на своем: раз никого в школе нет, значит – это вы!", - рассказала омбудсмен.

Прервала "пытки" юрист школы, которая проходила мимо. Именно она отправила спортсменок мыть руки и тренироваться. Но, по словам родителей, которые обратились к уполномоченному, одна из девочек все-таки подхватила кишечную инфекцию.

Родители гимнасток требуют смены руководства школы. Светлана Агапитова заверила, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

Омбудсмен также напомнила, что "в последнее время стало модно привлекать детей к уборке туалетов". "То в Омске четырехлетнего малыша заставили пол в туалете протирать. Правда, проверка это опровергла. То в Чебоксарах мальчишки–детсадовцы убирали туалет. Там воспитательница была уволена. То в Петрозаводске дежурного школьника отправили чистить учительский туалет. Даже благодарность за это объявили", - перечислила она вопиющие случаи.