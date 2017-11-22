Глава Роструда посоветовал больше работать21 ноября в 17:37
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"Мы очень много празднуем".
Россиянам необходимо больше времени тратить на работу. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов. По его словам, чем больше человек работает, тем скорее достигнет успеха, передает "Уралинформбюро".
"Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", - сказал Вуколов в интервью ТАСС.
Такой ответ последовал на вопрос о том, что чиновник думает об учреждении в России праздника специалистов по криптовалютам. Ранее с такой просьбой в Минтруд обратилось профессиональное сообщество. Однако в ведомстве заявили, что по правилам профессиональный праздник может быть установлен не раньше, чем через 15 лет со дня включения определенного вида экономической деятельности или сферы деятельности в соответствующий классификатор.
Стоит добавить, что Всеволод Вуколов стал не первым, кто советует россиянам больше работать. Ранее депутат думы Березовского городского округа Андрей Брусницин заявил, что мужчины с зарплатой ниже 30 тысяч рублей - лентяи. "Если человек хочет зарабатывать, он зарабатывает", - сказал народный избранник на заседании думы в конце сентября. Позиция депутата вызвала шквал возмущений.
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