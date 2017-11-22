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Тюмень стала городом счастливых пассажиров21 ноября в 18:16

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Горожане довольны общественным транспортом.

Тюмень является лучшим городом России по качеству работы общественного транспорта. Такой вывод сделали специалисты агентства недвижимости Domofond.ru в ходе опроса жителей российских мегаполисов, сообщает "Уралинформбюро".

В опросе принял участие свыше 258 тысяч респондентов, которые оценивали работу общественного транспорта по 10-балльной шкале. Тюмень набрала в среднем 7 баллов. По мнению жителей муниципалитета, общественный транспорт там ходит часто, и на нем можно добраться в любую точку города.

Второе место досталось Грозному, а замыкает тройку лидеров город Ангарск, где, по мнению горожан, удобно расположены транспортные остановки. Самым неблагополучным городом с точки зрения транспортного комфорта стала подмосковная Балашиха, набравшая 0 баллов.

Следует отметить, что Екатеринбург, заработав 6,2 балла, занимает в рейтинге 12-е место. По сравнению с прошлом годом столица Урала улучшила свои показатели на 3 пункта.

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