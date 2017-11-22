×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургскую поликлинику-долгострой "повесят" на Москву21 ноября в 18:00

  • Текст

Денег на ее запуск попросят у Федерации.

Один из екатеринбургских долгостроев – поликлиника №1 в Октябрьском районе города будет достроена к 2019 году. Возможно, запуск в эксплуатацию медучреждения состоится и раньше - при условии, что деньги на завершение всех необходимых работ выделит Москва, передает "Уралинформбюро".

Речь об открытии поликлиники на улице Декабристов зашла 21 ноября на заседании рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение и соцполитику. Депутаты Заксобрания Свердловской области и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Трофимов пришли к выводу, что 340 миллионов, необходимых для оснащения клиники медоборудованием, выделит федеральный бюджет.

"Для этого в ближайшее время будет подготовлен пакет соответствующих документов и, когда он появится, мы повезем его в Москву, чтобы на этот объект высокой степени готовности нам выделили средства. 340 миллионов рублей для федерации – это незначительная сумма", - заключил Трофимов.

По словам чиновника, медучреждение в Октябрьском районе Екатеринбурга станет самой крупной поликлиникой в России. В ней сможет лечиться до 100 тысяч человек.

Решение "выбить" из Москвы деньги на объект, который был фактически брошен в 2013 году, члены правительства и парламентарии приняли под "давлением" депутата ЗакСо Евгения Зяблицева. Он неоднократно напоминал о долгострое на заседаниях, где обсуждались проекты бюджета региона.

"Ради этого объекта когда-то закрыли поликлиники в отдаленных территориях, но новое здание сегодня до сих пор стоит без обещанного нового медоборудования, а люди вынуждены пользоваться услугами платных клиник", - пояснял Зяблицев.

Ранее по теме:
Свердловский депутат Зяблицев задал главе облминздрава неудобный вопрос
Довели: Волков предложил распустить минстрой Свердловской области

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×