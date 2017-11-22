Денег на ее запуск попросят у Федерации.

Один из екатеринбургских долгостроев – поликлиника №1 в Октябрьском районе города будет достроена к 2019 году. Возможно, запуск в эксплуатацию медучреждения состоится и раньше - при условии, что деньги на завершение всех необходимых работ выделит Москва, передает "Уралинформбюро".

Речь об открытии поликлиники на улице Декабристов зашла 21 ноября на заседании рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение и соцполитику. Депутаты Заксобрания Свердловской области и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Трофимов пришли к выводу, что 340 миллионов, необходимых для оснащения клиники медоборудованием, выделит федеральный бюджет.

"Для этого в ближайшее время будет подготовлен пакет соответствующих документов и, когда он появится, мы повезем его в Москву, чтобы на этот объект высокой степени готовности нам выделили средства. 340 миллионов рублей для федерации – это незначительная сумма", - заключил Трофимов.

По словам чиновника, медучреждение в Октябрьском районе Екатеринбурга станет самой крупной поликлиникой в России. В ней сможет лечиться до 100 тысяч человек.

Решение "выбить" из Москвы деньги на объект, который был фактически брошен в 2013 году, члены правительства и парламентарии приняли под "давлением" депутата ЗакСо Евгения Зяблицева. Он неоднократно напоминал о долгострое на заседаниях, где обсуждались проекты бюджета региона.

"Ради этого объекта когда-то закрыли поликлиники в отдаленных территориях, но новое здание сегодня до сих пор стоит без обещанного нового медоборудования, а люди вынуждены пользоваться услугами платных клиник", - пояснял Зяблицев.

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