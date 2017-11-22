У ребенка в небе остановилось сердце.

21 ноября губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил награды бортпроводнице "Уральских авиалиний" Аксане Ашомко и медсестре Ревдинской горбольницы Наталье Исуповой за спасение 10-летнего ребенка. Обе удостоены знаков отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

В мае во время перелета Екатеринбург - Симферополь у мальчика остановилось сердце. Слаженные действия женщин позволили сохранить ребенку жизнь и здоровье.

Ни Исупова, 20 лет проработавшая в больнице, ни Ашомко героинями себя при этом не считают. "Мы в тот момент не думали ни о чем, мы делали свою работу", - говорят они.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, всего награды из рук главы региона получили 33 человека. В частности, по указу президента России 10 сотрудников промышленных гигантов удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Среди них - подземный проходчик шахты Черемуховская СУБРа Дмитрий Гредасов, подземные горнорабочие СУБРа Максим Кобелев, Юрий Лыков и Владимир Смирнов, техник машиностроительного завода имени Калинина Марина Ефремова и гальваник предприятия Михаил Харитонов. Также в числе уральцев, получивших высокую оценку главы государства, - представители Русской медной компании.

Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени отмечен выдающийся ученый и изобретатель в области ракетостроения, Герой Труда России Павел Камнев.

Знаки отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени получили главный врач Первой детской поликлиники Сергей Боярский, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, директор театра оперы и балета Андрей Шишкин. Этой же награды за особые заслуги в сфере социально-экономического развития удостоен министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"С огромным удовольствием я вручаю сегодня государственные награды и знаки отличия Свердловской области представителям самых разных профессий: шахтерам, металлургам и машиностроителям, инженерам и конструкторам, спасателям и медикам, деятелям культуры и образования", – отметил Куйвашев.