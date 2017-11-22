23 ноября.

В Московском Кремле и прилегающей территории 23 ноября пройдут антитеррористические учения Федеральной службы охраны (ФСО). Красная площадь, площадь Васильевский спуск и Александровский сад с 17:00 до 21:00 (мск) будут закрыты для посетителей. Также ожидается кратковременное ограничение движение автотранспорта по Боровицкой площади, передает "Уралинформбюро".

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с профилактикой угроз террористического характера, пресечением противоправных действий и обеспечением пожарной безопасности на охраняемом объекте", - цитирует ТАСС сообщение Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.

ФСО России отвечает за обеспечение безопасности руководителей страны и других лиц, подлежащих государственной охране, а также иностранных лидеров во время их пребывания на территории РФ. Учения в Кремле проходят ежегодно.