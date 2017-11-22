По возвращению доверия клиентов.

В Екатеринбурге прошел первый всероссийский воркшоп для ЖКХ-компаний. На него съехались более 100 представителей отрасли из Пермского края, Удмуртии, Самарской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. Темой для обсуждения стал актуальный вопрос: как вернуть доверие клиентов, сообщили "Уралинформбюро" организаторы мероприятия.

Сегодня без отлаженного сервиса не может успешно существовать ни один продукт или услуга. Однако жилищно-коммунальное хозяйство, находясь в условиях рынка, имеет серьезные отраслевые особенности. 17 ноября руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также расчетных центров познакомились с маркетинговыми инструментами продвижения и развития бизнеса, которые можно применять в сфере ЖКХ.

Главными спикерами воркшопа "Е-Консалт" стали Ия Имшинецкая и Константин Харский – ведущие российские консультанты в вопросах продвижения, развития сервиса и клиентоориентированности.

Ия Имшинецкая объяснила, как определять запросы клиентов и выбирать аудиторию жителей, на которую ориентироваться в продвижении. Такой подход позволяет не просто "подружиться" с теми, кто по разным причинам недоволен обслуживанием, но и сделать их своими соратниками.

На примере ситуаций из практики управляющих компаний участники составили план действий и научились формировать собственную уникальную сервисную программу, значительно облегчающую жизнь клиентов.

Главный слоган проекта - "Все начинается с людей". Если сегодня самые прогрессивные компании сферы ЖКХ задумываются, как ориентироваться на потребности жителей, это может стать положительным трендом повсеместно.

В ходе мастерской Константина Харского стало понятно, что такое клиентоориентированность и как она формируется. Руководители получили практический инструмент оценки собственной компании. "Если найти правильную точку воздействия, то сила воздействия будет не так важна", - отметил К.Харский, рассказывая, как начать работу над клиентским сервисом в ЖКХ.

Третий спикер осеннего ЖКХ-воркшопа прилетел в Екатеринбург из Мурманска. Он рассказал, как крупнейшая в городе управляющая компания перешла на общение с жителями в социальных сетях. Это не только упростило коммуникацию, но и благоприятно сказалось на имидже сферы ЖКХ в целом.

Перспективными способами оплаты в ЖКХ поделился руководитель проектов сервиса платежей "Фрисби". Он показал прототип чат-бота для популярных мессенджеров. Он позволяет проводить оплату в режиме онлайн, не выходя из приложения.

"Запрос на позитивные перемены в ЖКХ есть и у бизнеса, и у клиентов – жителей российских городов. Обычные инструменты, которые подходят, например, для торговых компаний и делают ставку на привлечение новых клиентов, не подходят для этой специфической и социально важной сферы. Однако на всероссийской мастерской мы нашли те маркетинговые приемы и управленческие решения, которые можно без больших затрат применять в ЖКХ и которые могут значительно улучшить имидж компаний на рынке услуг. Спасибо всем участникам за вовлеченность и готовность меняться. Мы уверены, что в любом деле все начинается с людей", - отметила заместитель директора ЕРЦ, руководитель команды "Е-Консалт" Елена Береснева.

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