Ямальский школьник объяснил свой провокационный докладСегодня в 10:02
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Медлительностью переводчиков.
"Невинно убитых" фашистских солдат в своем докладе школьник из Нового Уренгоя объяснил сложностями перевода. Видео с объяснениями Николая Десятниченко выложил телеканал "РЕН ТВ".
"Нам сказали: "Читайте медленно для переводчиков, потому что они не успевают переводить". Моя речь была гораздо длиннее. Получилось, что они обрезали и выложили на YouTube мою речь без последнего абзаца. Там самое главное", – сказал Николай Десятниченко.
На YouTube видео длится две минуты, в действительности же школьник говорил почти три. В заключительном абзаце юноша высказывал надежду, что на Земле больше не будет войн.
Стоит напомнить, ямальский школьник 20 ноября выступил в немецком бундестаге с докладом о Второй мировой войне. Общественность возмутили слова юноши о "невинно погибших" немецких воинах. Депутаты Госдумы уже обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить учебный план и учителей школьника, передает "Уралинформбюро". Однако за школьника заступились ряд политических деятелей и чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, призвал прекратить травлю ямальского школьника.
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