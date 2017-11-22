Отправление - трижды в неделю.

Впервые в современной истории аэропорта Кольцово из столицы Урала будет запущен прямой регулярный рейс в Молдавию. Самолет авиакомпания Air Moldova сообщением Кишинев – Екатеринбург – Кишинев будет летать трижды в неделю с 28 апреля 2018 года.

"Запуск нового рейса из воздушной гавани Екатеринбурга позволит уральским туристам не только насладиться красотами гостеприимного молдавского края, но и планировать сложные маршруты в Западную Европу со стыковкой в простом и понятном русскоговорящему туристу Кишиневе", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральской авиагавани.

Из Кишинева уральские туристы смогут улететь по 25 популярным направлениям, среди которых города Италии, Испании, Бельгии и Франции. В авиакомпании Air Moldova рассчитывают, что столица Молдавии станет востребованным "перевалочным пунктом" для уральцев благодаря привлекательной цене на билеты, которую она предлагает.

Рейсы из Кишинева в Екатеринбург будут выполняться в 20.40 по вторникам, четвергам и субботам. Полеты из Екатеринбурга в столицу Молдавии будут выполняться в 03.30 по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы осуществляются на Airbus А-319 вместимостью до 150 человек. Авиакомпания открыла продажу билетов.