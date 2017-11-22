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Мигрант выиграл в лотерею 105 000 и не получил денегСегодня в 13:53

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Билет пропал при проверке документов.

В Москве мигрант из Таджикистана попал в отделение полиции по пути за своим выигрышем в лотерею "Столото". Согласно билету, мужчина должен был получить 105 000 рублей, передает "Уралинформбюро".

По дороге в офис компании иностранца остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что он нарушил миграционные правила пребывания в России: мужчину отправили в ОМВД по району Отрадное.

По сведениям Sputnik, вместе с документами, отданными на проверку, хранился выигрышный лотерейный билет. Когда же иностранца отпустили, он обнаружил его пропажу.

Позднее, пишет издание, в компании "Столото" сообщили иностранцу, что его выигрыш уже был получен по билету.

Сейчас таджикистанец находится в спецприемнике, суд постановил выдворить его из страны. Адвокат мигранта подал апелляцию.

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