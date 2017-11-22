Если они вынесут его из дома.

В преддверии и во время проведения ЧМ-2018 на территории 11 российских городов, в том числе в Екатеринбурге, будут ограничен оборот оружия.

"С 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся усиленные меры безопасности. В первую очередь они будут направлены на ограничение оборота оружия в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Мордовия, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Гражданам категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам РФ с оружием, вне зависимости от его вида, типа и цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)", - сообщила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.

В течение указанных двух месяцев екатеринбуржцы не смогут охотиться, проходить обучение по стрельбе (в том числе те, кто планирует стать частным охранником). Также будут закрыты все оружейные магазины.

В том случае, если кто-то нарушит это распоряжение, у него будет изъято оружие.

"Рекомендуем владельцам оружия заранее решить вопрос с продлением разрешительных документов, срок действия которых истекает в период ограничительных мер, а также не доставать оружие из сейфов в указанный период", - добавила Бельская.

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