Чтобы доказать, что Земля плоская.

61-летний американец Майк Хьюз планирует доказать, что Земля плоская, сделав ее снимок с высоты. В небо ради этого он планирует подняться на самодельной ракете, собранной из металлолома, пишет Washington Post.

Хьюз намерен подняться на высоту более полукилометра. Скорость ракеты составит 800 километров в час, а дальность полета - всего полтора километра.

Для Хьюза, водителя лимузина по профессии, это не первый полет на самодельном агрегате. Предыдущая попытка в 2014 году закончилась взрывом ракеты. Также у него большой опыт в прыжках на лимузине, передает "Уралинформбюро".

На новый полет мужчина долго не мог собрать денег. Но после вступления в общество плоской Земли, получил спонсорскую поддержку от организации. По мнению членов общества, круглая Земля – миф, выдуманный масонами и правительством. На самом же деле, человечество живет на земном диске, окруженном ледяной стеной.