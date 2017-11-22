×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Американец запустит себя в атмосферу на самодельной ракетеСегодня в 12:22

Чтобы доказать, что Земля плоская.

61-летний американец Майк Хьюз планирует доказать, что Земля плоская, сделав ее снимок с высоты. В небо ради этого он планирует подняться на самодельной ракете, собранной из металлолома, пишет Washington Post.

Хьюз намерен подняться на высоту более полукилометра. Скорость ракеты составит 800 километров в час, а дальность полета - всего полтора километра.

Для Хьюза, водителя лимузина по профессии, это не первый полет на самодельном агрегате. Предыдущая попытка в 2014 году закончилась взрывом ракеты. Также у него большой опыт в прыжках на лимузине, передает "Уралинформбюро".

На новый полет мужчина долго не мог собрать денег. Но после вступления в общество плоской Земли, получил спонсорскую поддержку от организации. По мнению членов общества, круглая Земля – миф, выдуманный масонами и правительством. На самом же деле, человечество живет на земном диске, окруженном ледяной стеной.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
пусть подумает Сегодня в 12:32

Решил сам себе таким макаром похороны устроить?

ответить
Cygnus Сегодня в 13:40

Звездно-полосатое в руки, попутного ветра в.........................

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×