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На "столицу СПИДа" Куйвашев ответил Гнойному стихамиСегодня в 12:34

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"Тебе подзатыльник нужно дать..."

Губернатор Свердловской области ответил рэперу Гнойному, назвавшему Екатеринбург столицей СПИДа. Евгений Куйвашев обратился к исполнителю в своем аккаунте в Instagram. Причем сделал это в стихотворной форме, обычной для рэп-композиций, передает "Уралинформбюро".

"Соня (один из сценических псевдонимов Гнойного - прим. ред.), по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется", - написал Куйвашев.

Рэпер назвал Екатеринбург "столицей СПИДа" 21 ноября на своем концерте в уральском городе. Пользователи сети советуют не обижаться: у артиста специфический стиль привлечения внимание – через негативные эмоции.

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