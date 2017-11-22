За три года.

В Свердловской области с 2018 по 2020 годы по федеральной программе капремонта приведут в порядок 4 187 многоквартирных дома, потратив на это 21 миллиард рублей. Из них 7,7 миллиарда потратят в 2018 году, деньги пойдут на капитальный ремонт 1 467 жилых зданий. Также на эти средства заменят и отремонтируют 500 лифтов.

Об этом 22 ноября на совещании регионального кабмина сообщил заместитель губернатора Среднего Урала Сергей Швиндт, передает "Уралинформбюро".

"В программу вложены большие бюджетные средства и средства самих граждан. Поэтому люди вправе рассчитывать на то, что их дома будут отремонтированы должным образом", - прокомментировал доклад глава региона Евгений Куйвашев.

Он добавил, что Свердловская область по темпам реализации федерального проекта занимает третье место в стране, уступив по показателям только Москве и Московской области. "Мы должны сохранить высокие темпы реализации программы капремонта без ущерба качеству работ", - напомнил Куйвашев.

Кроме того, губернатор попросил глав муниципальных образований периодически отчитываться перед правительством о своевременном исключении из программы капремонта домов с высокой степенью износа. Такие строения нужно перевести в реестр аварийных домов.

Стоит отметить, что всего до 2055 года в Свердловской области по программе капремонта будет обновлено 27 968 домов. Это 3,8% от общего числа многоквартирников на территории всей России.