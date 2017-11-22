В год 100-летия подвига царской семьи.

В 2018 году Крестный ход из Екатеринбурга до Ганиной Ямы в ночь на 17 июля может возглавить патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. О его возможном участии в "Царских днях" на заседании уральского отделения Всемирного русского народного собора заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"У нас каждый год и в течение года люди со всей страны и из других стран приезжают, чтобы отдать дань уважения святой семье, их великому подвигу, который они приняли смиренно, как христиане, пострадав за свою страну, за свой народ. Я надеюсь, что и в следующем году будет все, как в предыдущие: будет молитва, будет стояние людей, будет покаянный крестный ход от места убиения до места попытки уничтожения останков на Ганиной яме. И главным образом, мы ожидаем святителя нашей Церкви, святейшего патриарха Кирилла, который, мы надеемся, возглавит с нами крестный ход", - подчеркнул он.

В будущем году РПЦ будет отмечать 100-летие подвига царской семьи, расстрелянной в доме Ипатьева в Свердловске в ночь на 17 июля 1918 года. В связи с этим планируется сформировать обширную программу просветительских мероприятий о жизни и эпохе правления последнего российского императора, его супруги и детей.

Стоит отметить, что в 2017 году Крестным ходом до Ганиной Ямы с образом Николая II в руках прошла экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Одну из хоругвий нес участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов.