Они украли данные 57 миллионов человек.

Компания Uber в 2016 году подверглась хакерской атаке. Мошенники похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей онлайн-сервиса. Чтобы скрыть утечку и за удаление информации компания заплатила киберпреступникам 100 тысяч долларов, пишет Bloomberg.

Сообщается также, что бывший глава сервиса онлайн-заказа такси узнал о краже базы спустя месяц и не участвовал в сокрытии взлома. После собственного расследования из компании уволили двух сотрудников службы безопасности, передает "Уралинформбюро". В Uber заверяют, что хакеры не воспользовались похищенной информацией.

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование по факту случившегося.