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У консула Сейшел нашлась вторая машина22 ноября в 19:43

Фотография

В Екатеринбурге.

Почетный консул Сейшельских островов в уральской столице Игорь Вожагов после визита судебных приставов не остался без колес.

Как сообщалось ранее, BMW 532i стоимостью 1,3 миллиона рублей бизнесмен лишился из-за долгов. Совокупный объем его задолженности составляет 2,5 миллиона рублей и включает долги по кредитам, долг при разделе имущества с бывшей женой (395 тысяч рублей), долги за ЖКУ (более 100 тысяч рублей) и неоплаченные штрафы ГИБДД. Машину приставы изъяли 20 ноября 2017 года.

Однако, как выяснил корреспондент "Уралинформбюро", бизнесмен повесил красные дипломатические номера как минимум на две машины – помимо BMW 532i еще и на BMW 535i. Последнюю можно застать у здания на Гоголя,15а в Екатеринбурге, где консульство Сейшельских островов арендует помещения.

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