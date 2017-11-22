Уровень заболеваемости растет.

За неделю с 13 по 19 ноября уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос на 17%. Простуду подхватили 20,7 тысячи жителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Тем не менее, показатели пока на 22% ниже эпидпорога.

9,3 тысячи случаев заболевания пришлись на столицу Урала. Лабораторный анализ не выделил вирусы гриппа. На карантин в области закрыты 45 групп в 38 детских садах.