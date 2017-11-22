В декабре.

В дни празднования памяти святой великомученицы Екатерины в декабре столицу Урала посетят два патриарха. В Екатеринбург приедут патриарх Иерусалимский Феофил III и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Патриарх из Африки уже бывал в столице Урала. В 2015 году он совершил паломничество на Ганину Яму, посетил несколько соборов и встретился с представителями местной власти. В этот приезд 10 декабря он проведет божественную литургию в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре.

Патриарх Иерусалимский в Екатеринбурге побывает впервые. Хранитель Гроба Господня возглавит архиерейскую божественную литургию 7 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе. После богослужения по улицам Екатеринбурга пройдет крестный ход.