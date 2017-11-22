С согласия ГИБДД.

Госавтоинспекция решила упростить легализацию конструктивной переработки автомобилей и включить ее в категорию госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время ГИБДД занимается разработкой нормативной базы для внедрения изменений. В частности, разрабатывает постановление правительства РФ и административный регламент (принимается приказом МВД) для включения этой процедуры в перечень госуслуг. Новое постановление призвано убрать с дорог небезопасный транспорт, упростив при этом жизнь водителям, которые хотят легализовать установку газобаллонного оборудования, нестандартных колес, бамперов и так далее.

Сегодня процедура по легализации конструктивной переработки авто может занять несколько месяцев: она включает в себя несколько визитов в ГИБДД и посещение испытательных лабораторий. Все это выливается в десятки тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что после введения новых правил автовладельцу придется посетить ГИБДД всего один раз, предъявив сертификат на компонент (например, на газобаллонное оборудование) и заявление-декларацию об установке его в автосервисе. После проверки технадзора (соблюдение требований по массе, габаритам и нескольким другим параметрам) владелец получит свидетельство о соответствии машины требованиям безопасности, на основании чего изменения будут внесены в паспорт транспортного средства.

Нововведения могут затронуть сотни тысяч автовладельцев в России, включая частных водителей, муниципальных перевозчиков и владельцев таксопарков. С 2013 по 2016 год ГИБДД зарегистрировало свыше 320 тысяч фактов внесения изменений в конструкцию авто, при этом большая часть из них была связана с установкой газобаллонного оборудования.