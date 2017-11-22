Изучив угол падения астероида.

Ученые из Имперского колледжа Лондона предположили, что астероид, погубивший динозавров, нанес больший урон планете, чем считалось ранее. Как пишет Business Insider, из-за особого угла столкновения небесного тела с поверхностью Земли, в атмосферу было выброшено огромное количество серы.

Ранее специалисты считали, что астероид упал на территорию современного полуострова Юкатан под прямым углом. Согласно результатом нового исследования, угол падения составлял около 60 градусов. В результате в воздух поднялось в три раза больше серы, чем предполагалось. Высвобожденные серные газы поспособствовали охлаждению атмосферы: за сутки температура воздуха у поверхности Земли снились на 26,7 градуса Цельсия, передает "Уралинформбюро".