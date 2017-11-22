Во время прогулки.

Детский сад №13 села Кременкуль заплатит 500 тысяч рублей пострадавшему воспитаннику. Соответствующее решение 22 ноября вынес Сосновский райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Установлено, что в мае 2016 года во время прогулки один из воспитанников бросил камень в сына истицы. В больнице мальчику провели хирургическую операцию, однако устранить последствия травмы не удалось. Ребенок потерял зрение на один глаз.

Суд пришел к выводу, что детсад является надлежащим ответчиком по делу и должен нести ответственность перед истцом за причиненный вред. "А поскольку последствия травмы не устранены и в дальнейшем предстоят медицинские вмешательства, то, при решении вопроса о размере компенсации морального вреда, суд учел данные обстоятельства", - уточнили в пресс-службе инстанции.

Стоит отметить, что решение в законную силу не вступило и, возможно, будет обжаловано.