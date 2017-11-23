×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Комоды-убийцы" от IKEA останутся в свободной продаже22 ноября в 17:53

  • Текст

В России.

Компания IKEA не планирует изымать из российской продажи опасные комоды Malm. Ранее мебель перестали продавать в США, где от рухнувших коробов погибли восемь детей. Для российского же рынка IKEA посчитала комоды достаточно безопасными. Об этом со ссылкой на пресс-службу шведской компании пишут федеральные СМИ.

В Штатах на детей падали комоды, не прикрепленные к стене. Последним погиб двухлетний малыш, передает "Уралинформбюро".

"Любая мебель может быть опасной, если не соблюдать правила при сборке и установке. Это пять раз написано в инструкции, и в каждом комплекте мебели идут крепежи к стене", – говорится в сообщении IKEA. В пресс-службе подчеркнули, что кроме США, смертельные случаи не были зарегистрированы ни в одной другой стране мира. Поэтому комоды Malm больше нигде не отзывают.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Время "Х" для Хозяйки Югры

Время "Х" для Хозяйки Югры

Сигналы и прогнозы.

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×