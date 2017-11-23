В России.

Компания IKEA не планирует изымать из российской продажи опасные комоды Malm. Ранее мебель перестали продавать в США, где от рухнувших коробов погибли восемь детей. Для российского же рынка IKEA посчитала комоды достаточно безопасными. Об этом со ссылкой на пресс-службу шведской компании пишут федеральные СМИ.

В Штатах на детей падали комоды, не прикрепленные к стене. Последним погиб двухлетний малыш, передает "Уралинформбюро".

"Любая мебель может быть опасной, если не соблюдать правила при сборке и установке. Это пять раз написано в инструкции, и в каждом комплекте мебели идут крепежи к стене", – говорится в сообщении IKEA. В пресс-службе подчеркнули, что кроме США, смертельные случаи не были зарегистрированы ни в одной другой стране мира. Поэтому комоды Malm больше нигде не отзывают.