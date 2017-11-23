Уральский медуниверситет выбрал ректора22 ноября в 18:26
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Тайным голосованием.
В Уральском государственном медицинском университета (УГМУ) 22 ноября прошли выборы ректора. На этот пост претендовало два человека: и.о.главы вуза, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Ковтун и доктор медицинских наук, профессор нервных болезней и нейрохирургии Андрей Белкин.
Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь УГМУ Елена Бочарникова, нового ректора вуза выбирали 229 человек: члены ученого совета университета, сотрудники факультетов и хозяйственно-административной части, а также 30 студентов и 5 ординаторов. Поддержку Ковтун выразили 77% голосовавших.
Стоит отметить, что выборы ректора должны были состоятся еще в октябре, после ухода в начале учебного года с этого поста Сергея Кутепова, который возглавлял УГМУ с 2006 года.
Ольга Ковтун ранее работала министром здравоохранения Прикамья, эту должность она оставила после ряда скандалов.
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