Тайным голосованием.

В Уральском государственном медицинском университета (УГМУ) 22 ноября прошли выборы ректора. На этот пост претендовало два человека: и.о.главы вуза, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации Ольга Ковтун и доктор медицинских наук, профессор нервных болезней и нейрохирургии Андрей Белкин.

Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь УГМУ Елена Бочарникова, нового ректора вуза выбирали 229 человек: члены ученого совета университета, сотрудники факультетов и хозяйственно-административной части, а также 30 студентов и 5 ординаторов. Поддержку Ковтун выразили 77% голосовавших.

Стоит отметить, что выборы ректора должны были состоятся еще в октябре, после ухода в начале учебного года с этого поста Сергея Кутепова, который возглавлял УГМУ с 2006 года.

Ольга Ковтун ранее работала министром здравоохранения Прикамья, эту должность она оставила после ряда скандалов.