Паспорта в России отменят через 20 летСегодня в 09:57
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Их может вытеснить биометрия.
Через 15-20 лет распознавание личности по внешним данным может заменить классические паспорта в России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александра Ханина.
Распознавание лица и считывание радужной оболочки глаза, по мнению эксперта, уже сейчас дает высокую точность определения личности. Эти технологии позволят отказаться от бумажных документов. Но в ближайшие годы паспорта не исчезнут – законодательная сфера и инфраструктура к этому не готовы, передает "Уралинформбюро".
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