В правах появятся метки.

Министерство транспорта РФ задумало реформировать систему обучения водителей, которая законодательно разделит автомобилистов на любителей и профессионалов. Проект поправок в закон "О безопасности дорожного движения" ведомство подготовило по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, передает "Уралинформбюро".

К профессионалам предлагается отнести таксистов, дальнобойщиков и других граждан, управляющих авто по найму. Они будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая "профессиональную компетентность", так называемый международный код "95", без нее не возьмут на работу.

Программы для профессионалов усилят курсами вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов. Для остальных процесс обучения станет проще.

"Уровень подготовки профессиональных шоферов крайне низкий, в итоге у нас сейчас бардак на дорогах. Логично, если профессионалов будут учить по расширенной программе. В советские времена, прежде чем сесть за руль грузовика, нужно было пройти ДОСААФ, армию, потом тебе назначали наставника-куратора и только потом позволяли работать",— цитирует "Коммерсант" координатора ассоциации "Дальнобойщик" Валерия Войтко.

Основная цель масштабных перемен в подготовке шоферов – повышение уровня подготовки водителей-профессионалов. Проблема обсуждалась еще в марте 2016 года на президиуме Госсовета при участии президента Владимира Путина.

Программы обучения подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Минтранс закладывает на подготовку к вступлению законопроекта в силу 2 года.