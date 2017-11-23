Пострадавшим в югорской автокатастрофе согласовали митингСегодня в 11:22
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На 2 декабря.
Родителям погибших и пострадавших детей в ДТП на югорской трассе в декабре прошлого года согласовали митинг. Акция пройдет 2 декабря 2017 года с 12:00 до 14:00 в сквере Победы Нефтеюганска. Об этом "Уралинформбюро" сообщил один из родителей.
Пострадавшие намерены привлечь внимание общественности к некомпетентно проведенному расследованию и действиям судебных органов. Родителям обещали, что дело будет отправлено на доследование, однако судебные заседания продолжаются. "Не факт, что после них судья не уйдет на вынесение приговора", - отмечает отец пострадавшей девочки Сергей Зинченко.
Кроме того, родители недовольны тем, что судья изменил меру пресечения главному обвиняемому в ДТП – водителю грузовика Раилю Саитханову, который врезался в автобус с детьми. В конце октября было удовлетворено ходатайство его адвоката об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, против чего выступали гособвинитель и потерпевшие.
Стоит напомнить, что 21 ноября стало известно о задержании исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого. Также обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.
Ранее перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова.
Автокатастрофа произошла в декабре 2016 года на югорской трассе. Два грузовика, перевозившие на трале оборудование для нефтяников, в столкновении раздавили автобус, в котором в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска возвращалась детская команда с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли десять детей и два тренера. Еще 20 человек получили серьезные травмы, среди которых 13 школьников.
После трагедии высокопоставленные чиновники обещали родителям найти всех виновных и сопричастных к ДТП. Однако обвинение предъявили лишь четверым фигурантам. По мнению потерпевших, югорские чиновники пытаются вывести себя из круга виноватых, поскольку ни одному из них так и не было предъявлено обвинение.
Стоит отметить, что родители погибших и пострадавших акробатов поднимали все эти проблемы в открытом письме, адресованном, среди прочих, президенту России Владимиру Путину. Они пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.
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