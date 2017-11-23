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Депутаты одобрили ужесточение наказания живодерамСегодня в 11:40

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До пяти лет лишения свободы.

Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными прошел первое чтение в Госдуме. Документ поддержали все фракции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом вводится дополнительная ответственность за факты трансляции в интернете сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних лиц. Помимо этого, предусматривается переквалификация статьи в преступление средней степени тяжести. Теперь живодерам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас за подобные преступления максимальный срок наказания - полгода.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что ужесточение наказание рассматривается парламентариями, прежде всего, как превентивная мера.

"У нас нет задачи забить тюрьмы людьми, - подчеркнул он. - У нас есть задача, чтобы этот пятилетний срок, реальный срок лишения свободы, который может получить живодер вместо смешных штрафов, которые сейчас предусмотрены за жестокое обращение с животными, являлся превентивной нормой, препятствием и барьером на пути к совершению таких преступлений".

Стоит отметить, что об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными с новой силой заговорили после преступления, совершенного хабаровскими школьниками. Они потрошили кошек и собак, а снимки убитых животных выкладывали в сеть. В августе 2017 года двух девушек и юношу признали виновными в убийствах животных и отправили в колонию.

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