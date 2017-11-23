От мала до велика.

22 ноября 2017 года специалисты холдинга "ГАЗЭКС" провели рейд газовой безопасности в Богдановиче. Профилактические мероприятия совместили с плановым техобслуживанием газового оборудования. Сегодня в Богдановиче голубое топливо используют 16 000 жителей, из них порядка 7000 проживают в частных домах.

Частный сектор по улице Победы для проверки был выбран не случайно. Район газифицировали еще в начале 90-х годов. Сейчас практически все дома оснащены газовыми котлами и водонагревателями, при неправильной эксплуатации которых в отопительный период возрастают риски отравления угарным газом.

"Одно из самых распространенных нарушений, с которыми мы сталкиваемся во время рейдов – засоренность вентканалов и дымоходов. Порой люди сами затыкают вентиляционные выходы, "чтоб не дуло". А когда нет тяги, угарный газ незаметно скапливается в помещении, что может привести к печальным последствиям", - рассказывает мастер Комплексно-эксплуатационной службы Богдановича Константин Медведев.

Кроме того, потребители часто пытаются подключить газовое оборудование самостоятельно. После такой "установки" без газа может остаться весь подъезд, как это случилось в пятиэтажке по улице Партизанской Богдановича. В октябре житель одной из квартир, устанавливая водонагреватель, залил водой газовый стояк. Чтобы восстановить газоснабжение, специалистам "ГАЗЭКСа" пришлось продуть трубу, чтобы удалить жидкость. "Ведрами воду выносили", - вспоминает Константин Медведев.

А в школе №5 Богдановича прошел урок газовой безопасности. Ученики пятых классов узнали о том, как появился природный газ на Урале, особенностях добычи и транспортировки голубого топлива. Акцент был сделан на правилах пользования газовыми приборами и алгоритме действий при запахе газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Материал закрепили в игровой форме. Дети с удовольствием участвовали в викторине, эстафете и рекордно быстро сложили пазл с правилами безопасного использования газа. В школьном дворе учеников ждала аварийная машина. Специалисты "ГАЗЭКСа" познакомили любопытных школьников с техническим оснащением спецавтомобиля, научили правильно надевать противогазы и пользоваться огнетушителем.

Профилактические мероприятия проводятся сотрудниками холдинга "ГАЗЭКС" по всей Свердловской области. С начала отопительного сезона рейды прошли в Кировграде, Полевском, Сухом Логу, Камышлове, Красноуральске, Богдановиче.