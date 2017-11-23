Свердловчане задолжали 17 миллиардов рублейСегодня в 12:31
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За свет и тепло.
На 1 ноября 2017 года долг потребителей перед Свердловским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" составил 16,8 миллиарда рублей. Это на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. За электроэнергию забыли заплатить 8,6 миллиарда рублей (+1,2 миллиарда), а за тепло и горячую воду - 8,2 миллиарда рублей (+1 миллиард).
Основные неплательщики за потребленные ресурсы - традиционно исполнители коммунальных услуг. Долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья перед поставщиком составил 9,4 миллиарда рублей. За год он увеличился на 1 миллиард, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".
Слабую платежную дисциплину демонстрирует население, чей долг с ноября 2016 года вырос на 100 миллионов рублей - до 1,4 миллиарда.
Регулярно нарушают договорные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями бюджетные учреждения. В 2017 году объем долга вырос с 684 до 817 миллионов рублей.
Самыми злостными должниками стали МУП "Режевское водопроводно-канализационное предприятие" (80,542 миллиона рублей), нижнетуринские ООО "УК Энергетик" и ООО "УниверкомСевер 3" (77,291 и 40,688 миллиона рублей соответственно), а также белоярское МУП "Новые технологии" (31,923 миллиона рублей).
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