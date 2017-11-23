Из-за ремонта.

Жители 23 домов Екатеринбурга, находящихся на обслуживании УК "Стандарт", 23 ноября остались без отопления.

Подача теплоснабжения была прекращена в 9.00 в домах на улицах 8 Марта, Сурикова, Уктусская, Фрунзе, Отто Шмидта и Малышева. Связано это с ремонтными работами на сетях.

Вернуться тепло в дома должно в 15.00. Однако время подачи ресурса может быть скорректировано, сообщили "Уралинформбюро" в аварийно-диспетчерской службе управляющей компании.