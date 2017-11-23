И звонка "Уралинформбюро".

Ученики расположенной в Артемовском школы №12 замерзают в собственном учебном заведении. Стекла в окнах физкультурного зала разбиты, но детей все равно заставляют одеваться по форме: в футболку и шорты. Об этом "Уралинформбюро" со ссылкой на родителей сообщил гражданский активист Максим Демашин.

"Окна все перебиты и заклеены не пойми чем. Директор делает замечания первокласснику, что он пришел в штанах, а не в шортах. Не смотря на то, что в зале сквозняк и вьюга. Ей плевать на здоровье детей, видимо, главное – форма", – приводит слова одной из матерей собеседник агентства.

В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" директор школы Светлана Ильманова рассказала, что окна разбиты давно. Поменять поврежденные стекла хотели летом - тогда на ремонт школы были выделены бюджетные деньги, однако в последний момент их перенаправили на ремонт другого учебного заведения.

"Ремонт будем делать на собственные деньги, как обычно и делаем. Но три недели не можем найти "вышку" – окна в спортзале на большой высоте находятся. А дети у нас сейчас на улице занимаются", – рассказала директор.

В управлении образования Артемовского городского округа о проблеме услышали впервые от корреспондента "Уралинформбюро". Ведомство направило в школу комиссию с проверкой.