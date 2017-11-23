Лекарства от гриппа заставляли юных японцев прыгать из оконСегодня в 13:20
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И нарезать круги по комнате.
В Японии в прошлом году было зарегистрировано 54 случая неадекватного поведения больных гриппом. Чаще всего дети и молодые люди начинали бегать по комнате или пытались выпрыгнуть из окна. Практически все они принимали противовирусные препараты "Ланинамивир" и "Релензу" ("Занамивир"), передает "Уралинформбюро".
В связи с этим Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии готовится выпустить указание для медучреждений, предупреждающее о рисках "странного поведения" пациентов после употребления лекарства от гриппа, пишет Kyodo.
Стоит отметить, что подобное побочное действие вызывает "Тамифлу" ("Осельтамивир"), поэтому уже несколько лет данный препарат не выписывают японским подросткам.
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