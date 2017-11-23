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Свердловские старатели незаконно добывали золотоСегодня в 13:49

На сельхозугодье.

В Невьянске суд признал незаконной деятельность артели старателей "Нейва" по добыче золота. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Артель, имея право на добычу золота россыпи Белой в Свердловской области, арендовала участок сельскохозяйственного назначения в полукилометре от Невьянска. Земля могла использоваться для сельскохозпроизводства, создания защитных лесных насаждений.

Но проверка показала, что на участке проводились горные работы и был вырыт карьер по добыче золота. В связи с этим прокуратура возбудила ряд административных дел за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, снятие плодородного слоя почвы, использование участка не по назначению. Дела находятся на рассмотрении.

Деятельность золотодобытчиков в карьере приостановлена до перевода участка из категории сельскохозяйственного назначения в категорию добычи полезных ископаемых.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
максим Сегодня в 14:42

они уже давно так все там разрыли, до этого куда прокуратура смотрела большой вопрос


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