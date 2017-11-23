×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Невиновный американец просидел 38 лет в тюрьмеСегодня в 14:16

  • Текст

А мог остаться там на всю жизнь.

Житель США провел 38 лет в тюрьме за преступление, которое не совершал. Об этом сообщает телеканал ABC.

Крейг Ричард Коули был признан виновным в убийстве своей бывшей девушки и ее 4-летнего сына в 1980 году. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Пересмотр дела начался около года назад, когда в правильности вердикта засомневался один из детективов, передает "Уралинформбюро".

70-летнего Коули уже освободили из тюрьмы в штате Калифорния. Его невиновность подтвердил анализ ДНК.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Время "Х" для Хозяйки Югры

Время "Х" для Хозяйки Югры

Сигналы и прогнозы.

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×