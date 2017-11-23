А мог остаться там на всю жизнь.

Житель США провел 38 лет в тюрьме за преступление, которое не совершал. Об этом сообщает телеканал ABC.

Крейг Ричард Коули был признан виновным в убийстве своей бывшей девушки и ее 4-летнего сына в 1980 году. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Пересмотр дела начался около года назад, когда в правильности вердикта засомневался один из детективов, передает "Уралинформбюро".

70-летнего Коули уже освободили из тюрьмы в штате Калифорния. Его невиновность подтвердил анализ ДНК.