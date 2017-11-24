По версии "Уралинформбюро".

1. Тепло его голоса всегда будет с нами

22 ноября 2017 года не стало легендарного баритона Дмитрия Хворостовского. Он умер в кругу семьи в Лондоне после 2,5 лет борьбы с раком головного мозга.

2. Шок - это по-якутски

Интернет-сообщество шокировало видео из Якутии. Ученики школы в селе Русское Устье были вынуждены под порывами ураганного ветра возвращаться домой, так как занятия в школе отменили из-за непогоды. Разбушевавшаяся стихия в прямом смысле сбивала детей с ног.

3. 58 на одного

Команда военных мотоциклистов "Торнадо" из Индии поставила новый мировой рекорд по количеству людей, проехавших на одном мотоцикле.

Для этого они добавили к байку Royal Enfield боковые планки. После того как водитель сел за руль, а еще один человек встал сзади, 56 "пассажиров" вскочили на "подножки". Увешанный индусами мотоцикл преодолел 1 200 метров.

Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Прежний рекорд принадлежал другой индийской команде - в 2010 году байк "оседлали" 56 представителей войск связи.

4. "Минута до заката"

На несколько минут вернуться в Советский Союз позволяет работа новосибирской команды Massfilm Production. Ее создателям удалось "оживить" неоновые вывески того времени на фасадах домов, которые у большинства ассоциируются с детством, чем-то хорошим и теплым. Видеоряд подкрепляется голосами из киножурнала "Сибирь на экране" из фондов Музея Новосибирска.

5. И носороги тоже дети

В сиднейском зоопарке Таронга 31 октября родился детеныш редкого черного носорога. Спустя три недели малыша показали посетителям. Как любой ребенок он любит бегать по лужам под дождем и играть в грязи.

Стоит отметить, что черные носороги находятся на грани исчезновения.