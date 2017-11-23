И "наказали".

В Нижнем Тагиле установили виновных в повреждении волоконно-оптических линий связи на улице Космонавтов 1 ноября 2017 года. К обрыву проводов причастна компания "Уралстроймонтаж", выполнявшая капремонт автомобильных дорог на улицах Космонавтов и Победы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС).

В администрации Нижнего Тагила УралАОС пояснили, что подрядчику понадобилось в срочном порядке заменить несколько опор контактной сети НТ МУП "Тагильский трамвай", на которых были размещены линии связи.

"Работы были выполнены без уведомления арендаторов опор. "Наказанием" для подрядчика стала лишь предупредительная беседа", - отметили в ассоциации.

В организации подчеркнули, что после инцидента кабель протянули через крыши зданий. В настоящее время обсуждается досудебное урегулирование отношений относительно суммы компенсации.

Стоит напомнить, что 1 ноября 2017 года жители Нижнего Тагила, проживающие в районе Выя и Красный Камень, пожаловались на отсутствие Интернета. Специалисты зафиксировали обрыв проводов на отрезке улицы Космонавтов от Фрунзе до Быкова.

В конце сентября в Нижнем Тагиле произошло повреждение волоконно-оптических линий связи оператора ООО "Эрланг". От абонентов стали поступать жалобы об отсутствии телефонной связи и доступа к интернету. По данным УралАОС, компания пострадала от действий ООО "Энергостройсервис", сотрудники которой демонтировали кабель с уличных опор освещения. Сумма причиненного ущерба составила 324 тысячи 760 рублей.

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