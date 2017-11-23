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Почти 60 тысяч мигрантов живут на Среднем Урале без разрешения Сегодня в 16:38

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На работу.

На Среднем Урале проживает более 116 000 иностранных граждан. Около половины из них имеют разрешения на работу, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Такие цифры назвала начальник управления по вопросам миграции Ольга Петрова на заседании Совета общественной безопасности Свердловской области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, Средний Урал является одним из крупнейших "потребителей" иностранной рабочей силы. Кроме того, подчеркнул губернатор, областные власти уделяют большое внимание социализации детей из семей мигрантов и их социально-культурной адаптации.

Куйвашев заметил, что миграционная ситуация в Свердловской области достаточно стабильна и находится под контролем. Те же иностранцы, что незаконно приезжают в регион, могут способствовать формированию теневого сектора экономики и криминализации общества.

"Нелегальные мигранты могут стать питательной средой для роста террористических и экстремистских угроз, а также развития наркобизнеса. Учитывая все это, мы должны выработать дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности", – заявил глава региона.

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