1,6% населения.

Сегодня на Среднем Урале с вирусом иммунодефицита человека проживают более 73 тысяч человек. Свежие данные "Уралинформбюро" назвала главврач областного СПИД-центра Анжелика Подымова. ВИЧ заражены 1,6% населения региона. В Екатеринбурге носителей вируса 23,5 тысячи человек.

За последние годы специалисты отмечают снижение числа случаев первичного выявления вируса.

Из всех выявленных зараженных 51% получают терапию. Этот показатель выше общероссийского. В стране препараты принимают лишь 40% всех выявленных ВИЧ-инфицированных. На 2018 год Свердловская область уже защитила заявку на централизованную закупку препаратов. Средний Урал получит медикаментов на 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра составляла 2,1 миллиард.