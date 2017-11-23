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В Свердловской области с ВИЧ живут 73 тысячи человекСегодня в 16:09

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1,6% населения.

Сегодня на Среднем Урале с вирусом иммунодефицита человека проживают более 73 тысяч человек. Свежие данные "Уралинформбюро" назвала главврач областного СПИД-центра Анжелика Подымова. ВИЧ заражены 1,6% населения региона. В Екатеринбурге носителей вируса 23,5 тысячи человек.

За последние годы специалисты отмечают снижение числа случаев первичного выявления вируса.

Из всех выявленных зараженных 51% получают терапию. Этот показатель выше общероссийского. В стране препараты принимают лишь 40% всех выявленных ВИЧ-инфицированных. На 2018 год Свердловская область уже защитила заявку на централизованную закупку препаратов. Средний Урал получит медикаментов на 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра составляла 2,1 миллиард.

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