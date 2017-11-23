Поезда РЖД меняют расписаниеСегодня в 16:56
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Появятся новые и будут скорректированы маршруты существующих.
На всей территории России 10 декабря 2017 года в 00.00 по московскому времени поменяется расписание поездов. Они перейдут на график движения 2017-2018 годов.
По Свердловской железной дороге в этот период зимой будут курсировать 18 поездов дальнего следования, летом - 21 поезд. О том, как изменится расписание на железной дороге уральского региона "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СвЖД.
Фирменный поезд №7/8 "Кама" сообщением Пермь – Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно.
Изменится сеть маршрутов на направлении Нижний Тагил – Москва: вместо фирменного поезда №49/50 "Малахит" сообщением Екатеринбург – Москва (через Нижний Тагил), который отправится в последний рейс 8 декабря, жители Нижнего Тагила смогут совершить поездку на фирменном поезде №12/11 "Ямал" сообщением Москва – Новый Уренгой. От Перми до Екатеринбурга поезд пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил.
"Маршрут летнего поезда №521/522 Екатеринбург – Новороссийск будет удлинен до Приобья, - отметили в пресс-службе. - Поезд будет отправляться из Приобья по четным дням, и на участке от Екатеринбурга до Приобья будет ходить по расписанию поезда №337/338. В связи с этим поезд №337/338 Екатеринбург – Приобье в летний период будет курсировать только по нечетным дням. Пассажиры по-прежнему смогут ежедневно пользоваться мультимодальным маршрутом Екатеринбург – Североуральск: на поезде до Серова, далее на автобусе через Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск до Североуральска. Напомним, расписание поезда и автобуса состыковано по времени прибытия и отправления".
В пригородном сообщении на Свердловской железной дороге будет назначено 378 поездов, из них 32 поезда – только на летний период.
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