Ничто не должно отвлекать от цифр.

На квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг теперь нельзя размещать рекламу любого рода, даже социальную. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, передает "Уралинформбюро".

Поводом для очередного табу стали жалобы россиян на то, что среди обилия рекламы теряются показания приборов учета и сумма платежа. Кроме того, зачастую реклама, напечатанная на платежках, является недостоверной.

Спустя 60 дней после официальной публикации закон вступит в силу. С этого момента в квитанциях должны будут размещать исключительно информацию о тарифах и поставщиках услуг.