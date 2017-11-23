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А фотографироваться с ней можно? В ЦПКиО им. Маяковского установили ельСегодня в 16:17

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И надеются на увеличение количества аттракционов.

Подготовка к зимнему сезону в ЕЦПКиО имени Маяковского подходит к концу. 23 ноября технические службы завершили установку елки, сообщили "Уралинформбюро" в отделе маркетинга парка. Символ Нового года уже украсили игрушками.

Ранее позитивными планами относительно будущего парка поделились власти уральской столицы. На официальном портале Екатеринбурга было опубликовано сообщение о том, что к 2020 году в ЦПКиО до 55 единиц будет расширено количество аттракционов.

Стоит напомнить, что ЦПКиО в последнее время чаще попадает в новости с негативным окрасом. Например, около недели назад выяснилось, что санитарные врачи летом 2017 года выявили в парке сразу несколько нарушений эпидемиологического законодательства.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора, ревизоров смутило качество холодной и горячей воды, используемой для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, и качество почвы в местах хранения отходов. В ходе проверки также стало известно, что в парке не проводится дератизация (уничтожение грызунов – прим.ред.) и имеются нарушения в обращении с отходами производства и потребления.

Этой осенью руководство ЦПКиО объявляло запреты на фотосъемку в парке и запуск квадрокоптеров над ним, что вызвало возмущение множества горожан.

В настоящее время в Интернете организован сбор подписей за смену директора ЕЦПКиО имени Маяковского.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге посетителям ЦПКиО угрожают крысы
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО

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