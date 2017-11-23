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В Алапаевске в больницу попала избитая 4-летняя девочкаСегодня в 16:56

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Ребенка так воспитывали.

В центральную городскую больницу Алапаевска поступила 4-летняя девочка со следами избиения. Лицо, шея, руки и грудь ребенка были в синяках. Об этом на своей странице в соцсетях написала местная жительница, лежавшая в одной палате с девочкой.

"Как рассказывала сама девочка - это ее бабушка била газетой. Мама девочки говорит, что и ее так воспитывала мама, что это норма", - пишет жительница Алапаевска.

По ее словам, в палате побывали сотрудники органов опеки, педиатр и психолог. Последний обнаружил у ребенка серьезную психологическую травму. При выписке у девочки случилась истерика, она не хотела уходить из больницы и возвращаться домой.

Знакомые с проблемной семьей в комментариях к посту отметили, что жестким воспитанием ребенка занимаются и родители девочки. При этом отец с матерью злоупотребляют алкоголем. А женщину уже лишили прав на трех детей.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники межмуниципального отдела МВД "Алапаевский" проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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