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Смог не пустит в Челябинск грузовикиСегодня в 17:05

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Третьего экологического класса и ниже.

В Челябинске введено временное ограничение на въезд в город грузовых машин экологического класса 3 и ниже. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Евгений Тефтелев. Действие документа распространяется на период неблагоприятных метеорологических условий, передает "Уралинформбюро".

Подтвердить соответствие транспортного средства требованиям экологического класса 4 и выше можно только документально - паспортом или свидетельством о регистрации ТС.

Исключение сделано для машин, перевозящих международные грузы, почту, продукты, лекарства, животных, топливо, семена и топливо, а также грузы, необходимые для ликвидации последствий ЧП.

Кроме того, городскому управлению дорожного хозяйства поручено обеспечить уборку улиц от пыли. Управлению транспорта - проверить транспорт какого экологического класса ходит по маршрутам. В случае обнаружения "запрещенных" машин следует ограничить их выход на линию. То же самое предстоит сделать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.

Следить за соблюдением ограничения будут сотрудники ГИБДД. Контроль возложен на заместителя главы администрации Владимира Алейникова.

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