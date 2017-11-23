Заставят представляться через sms.

Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) одобрила поправки в законопроект по вопросам информации и коммуникаций. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте законодательного органа, анонимные комментарии в интернете будут под запретом.

Теперь владельцев сайтов обяжут заключать с посетителями письменные соглашения, для которых надо будет пройти идентификацию на портале электронного правительства или с помощью sms-сообщений. При этом комментировать можно будет как под реальным именем, так и под псевдонимом, передает "Уралинформбюро".

Хранить персональные данные будут владельцы ресурсов в течение всего периода действия соглашения, а также 3 месяца после расторжения договора.

Стоит напомнить, что ранее министр информации и коммуникаций Республики Даурен Абаев заявлял, что до конца 2018 года в стране внедрят автоматизированную систему контроля информации, поступающей через интернет и телевидение.