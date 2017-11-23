Вместе с Пермью и Тюменью.

Столицы трех регионов УрФО оказались отмечены на карте проекта UFO Stalker, посвященного неопознанным летающим объектам. Судя по данным карты, созданной конспирологами, в последние годы инопланетяне наведывались в Екатеринбург, Тюмень и Пермь. Также НЛО якобы видели в небе Среднеуральска, Снежинска и Кизела, передает "Уралинформбюро".

В пояснениях к каждой нанесенной на карту точке есть описание объекта, где и когда именно он был виден. Также можно добавить фото или видео.

По данным UFO Stalker, за 2017 год зарегистрировано почти 84 тысячи проявлений "необъяснимого" - на 12% больше, чем годом ранее.