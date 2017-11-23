От японской не отличить.

Японский автомобильный концерт Toyota запатентовал новый дизайн для премиального автомобиля Camry. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Роспатент.

Модель практически не отличить от предлагаемых на американском и японском рынках. Ранее компания создавала различные экстерьеры автомобилей для разных стран, передает "Уралинформбюро".

Новая Toyota Camry продается в Штатах с января 2017 года, в Японии – с мая. У автомобиля 4-цилиндровый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 206 лошадиных сил. Есть версия с 6 цилиндрами и 305 лошадиными силами.

По неподтвержденным данным, в России новая Toyota Camry поступит в продажу в апреле 2018 года.