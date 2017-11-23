В Кольцово его встретил Евгений Куйвашев.

23 ноября в столицу Урала прилетел президент Чехии Милош Земан. В аэропорту его встретил губернатор Свердловской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Милош Земан находится в России с официальным визитом во главе представительной чешской делегации. 21 и 22 ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.

24 ноября президент Чехии и губернатор Свердловской области примут участие в Российско-чешском деловом форуме с участием ведущих компаний двух стран. Там будут подписаны документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

Также Милош Земан планирует посетить "Уральский завод гражданской авиации". Кроме того, президенту Чехии будет присвоено звание Почетного доктора Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.